Россия отказалась от продолжения переговоров по мирному договору с Японией

Власти России отказываются от переговоров с Японией по вопросу мирного договора. Об этом заявил МИД РФ.

Причиной стали «недружественные действия» Японии. 18 марта страна ввела санкции против 15 частных лиц, девяти компаний и организаций России. В список попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместители главы Минобороны, «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», ОАК и другие.

В качестве ответной меры российская сторона заявила, что прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курильские острова, а также выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этих территориях.