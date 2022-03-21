Интерфакс: запасов большинства жизненно важных лекарств хватит на три месяца

Запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов хватит на срок от трех месяцев до года, заявила замдиректора департамента Минпромторга Елена Денисова, ее цитирует агентство Интерфакс. В то же время, Денисова отметила, что спрос на лекарства растет, повышается и их стоимость.



«Часть сырья из-за рубежа перекрыли, мы ищем альтернативных поставщиков: Индия, Китай, но они начали поднимать отпускную цену, плюс идет рост валюты», - заявила она.



Денисова подчеркнула, что министерство прорабатывает разные варианты того, как можно облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе на внутреннем рынке.



Ранее СМИ сообщали о проблемах с покупкой средств от болезней щитовидной железы - «Эутирокс» и «L-Тироксин». Ранее в Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ажиотажный спрос вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.

