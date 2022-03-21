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Meta, компания владеющая соцсетями Фейсбук и Инстаграм, признана экстремистской организацией

21.03.2022

Решение не распространяется на мессенджер WhatsApp. Пока

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