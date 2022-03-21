Ритейлеры электроники временно запретили брать товары в рассрочку

Ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» временно приостановили возможность взять товары в рассрочку. В компаниях заявили, что сети зафиксировали цены в низком и среднем ценовом сегменте, поскольку это предметы, которые можно отнести к повседневному, бытовому спросу — техника для кухни, уборки и стирки, а также гаджеты для работы.



Ранее издание «Известия» писало, что программа по выдаче рассрочки отменена насовсем, а в некоторых розничных сетях недоступен и кредит. Так, например, поступили в Apple re:Store.



