О ходе «спецоперации»

21 марта Минобороны РФ отчиталось об ударе ракетами по центру подготовки «иностранных наемников и украинских националистов» в Ровненской области, в ходе которого, по словам представителя ведомства, были убиты 80 человек.

В Сумах, по данным Минобороны, ночью произошла «спланированная провокация националистов». Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий утром сообщил об утечке аммиака на заводе «Сумыхимпром», позже ГСЧС Украины рассказала о том, что причиной стал обстрел. Минобороны заявляет, что еще 19 марта предупреждало «о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». Сам город Сумы, как заявляли в ведомстве, блокирован российскими военными.

В районе населенного пункта Селец, по сообщению Минобороны, ракеты уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.

В Николаевке, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские военные взяли под контроль командный пункт, в ходе чего в плен сдался 61 украинский военнослужащий. ВСУ не подтверждали и не опровергали эту информацию.

The Washington Post пишет, что судьба Мариуполя остается неопределенной. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские солдаты не сложат оружие и не покинут город. По данным издания, Минобороны Великобритании называет Киев главной целью российских военных.

Иностранные СМИ также сообщают о том, что в Киеве был взорван торговый центр, погибли восемь человек. Минобороны не затрагивало эту тему.

По данным ООН, каждый четвертый человек в Украине был вынужден покинуть свой дом, по меньшей мере 902 мирных жителя были убиты. The Guardian пишет, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о похищении жителей Мариуполя и перевозке их в Россию. Эта информация не подтверждалась СМИ и российской стороной.

Президент США Джо Байден на этой неделе отправится в Польшу. 21 марта он проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Посол Китая в США заявил, что его страна не отправляет в Россию оружие. Он сказал, что Китай отправляет продовольствие, спальные мешки и другую помощь, «а не оружие и боеприпасы какой-либо стороне».

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее он раскритиковал власти Израиля за то, что страна не вводит санкции против России и не поставляет Украине оборонительное вооружение.