Еврокомиссия рассматривает заявку Украины на вступление в ЕС

Еврокомиссия начала рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС. Об этом написал комиссар Оливер Вархели в своем Twitter. Он пообещал, что организация будет работать так быстро, как может.



1 марта представитель Украины Всеволод Ченцов сообщал, что в Европейском союзе приняли заявку о членстве от Украины, запущена процедура рассмотрения. После этого президент страны Владимир Зеленский сказал, что она уже передана в Брюссель.

