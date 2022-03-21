Возбуждено четвертое уголовное дело по статье о «фейках»

На кемеровского журналиста Андрея Новашова завели уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии. По статье о «фейках» Новашову грозит до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал репост текста коллеги о Мариуполе. По данным местных СМИ, у него прошел обыск.



Это четвертое уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии. Ранее такие же были возбуждены против двух жителей Томской области, третье завели на блогера и автора в области кулинарии Веронику Белоцерковскую.



Президент Владимир Путин подписал закон о распространении «фейков» в отношении Вооруженных сил РФ 4 марта. Также верхняя палата одобрила введение административной ответственности за дискредитацию армии. За две недели составлено как минимум 180 протоколов по этой статье и выписано 625 тыс. рублей в качестве штрафов.

