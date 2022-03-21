Генсек ООН: бои в Украине ставят под угрозу мировые климатические цели

Происходящее в Украине угрожает мировым экологическим программам и борьбе с глобальным потеплением. Как пишет The Guardian, об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерриш. По его словам, страны могут увеличить использование угля, чтобы снизить зависимость от поставок топлива из России.

Зависимость от ископаемого топлива в этом случае будет долгосрочной, уверен Гутерриш, и тогда глобальные климатические цели станут недосягаемыми. В частности, речь идет о цели ограничить глобальные температуры до 1,5 градусов выше доиндустриального уровня, поставленной на саммите ООН по климату в 2021 году. «Страны могут быть настолько поглощены дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения его использования», — заявил политик.

Ранее стало известно, что ЕС приступил к реализации плана по снижению зависимости от российского газа. Его использование сократят на две трети до конца года. В качестве альтернативы рассматривается газ из Катара и нефть из Саудовской Аравии.