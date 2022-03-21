Аграрии получили менее 3% субсидий на поддержку отрасли

По данным издания, лишь пять регионов вовремя изменили законодательство, чтобы авансировать выплаты, при том, что Минсельхоз поручил сделать это до 25 марта. Сельхозпроизводители подали заявки на субсидии, но все равно не могут получить средства. Не исключено, что в отношении опоздавших регионов примут меры.
Ситуация усугубляется ростом цен на защиту от сорняков, топливо для специальных машин и семена. Из-за всех этих факторов многие производители не смогут начать посевную кампанию; также негативное влияние оказывают повышенные пошлины на зерно.