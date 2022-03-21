Reuters: связанная с Абрамовичем яхта прибыла в Черногорию

Яхта, связанная с российским миллиардером Романом Абрамовичем, вола в воды Черногории. Ее заметили у побережья Тивата, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что судно Solaris сегодня было замечено в нескольких милях от юго-западного побережья Турции, а ранее обходило воды Евросоюза. 140-метровую яхту построили в Германии и спустили на воду в начале 2021 года, она ходит под флагом Бермудских островов. По данным SuperYachtFan, SuperYacht Times и Forbes, судно принадлежит российскому бизнесмену.

Сам Роман Абрамович на прошлой неделе прибыл в Москву на частном самолете из Стамбула. Это была вторая его поездка по такому маршруту за три дня. Абрамович, как и другие российские миллиардеры, попал под санкции ЕС, введенные из-за боевых действий в Украине. В европейских странах арестовывают яхты и другие предметы роскоши, принадлежащие фигурантам этого списка.