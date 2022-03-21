Премьер Израиля: у сторон российско-украинского конфликта остаются большие разногласия

В попытках разрешить российско-украинский конфликт есть некоторый прогресс, но у сторон все еще остаются большие разногласия. Об этом, как передает Reuters, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Он отметил, что впереди «еще долгий путь», а среди спорных вопросов есть фундаментальные моменты. Беннет добавил, что Израиль продолжит попытки «преодолеть разрыв и положить конец» боевым действиям.

Ранее The New York Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику Израиля в своем обращении к депутатам и министрам этой страны. Он похвалил систему ПРО «Железный купол» и отметил, что Израиль не поставляет Украине оборонительное вооружение.