Пользователей продуктов Meta не будут признавать экстремистами

В Москве начали рассматривать дело о признании компании Meta экстремистской организацией. Это социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

Сторона обвинения заявила, что при признании Meta экстремистской не планируется запрещать на территории России WhatsApp. Кроме того, использование продуктов компании физическими и юридическими лицами в России не будет признаваться экстремизмом, граждан-пользователей не собираются привлекать к ответственности.

После начала боевых действий в Украине в России заблокировали Facebook и Instagram. Поводом послужил материал Reuters, в котором утверждалось, что соцсети компании временно не будут удалять пожелания смерти российскому президенту и военным. Кроме того, по заявлению Роскомнадзора, там ограничивали материалы российских СМИ, связанных с государством.