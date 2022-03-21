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«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в простой

21.03.2022

Причиной называют дефицит запчастей
«АвтоВАЗ» планирует отправить часть работников предприятий в простой из-за недостатка электронных запчастей, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. 

Изменен график на дни с 23 по 25 марта в Ижевске и Тольятти. Они будут объявлены простоем с оплатой двух третей от среднего заработка. 

«Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для «LADA Image» для сервисного и послепродажного обслуживания», — передает пресс-служба «АвтоВАЗа», ее цитирует газета РБК. (здесь будет ссылка?)

Ранее в компании сообщали о плановом корпоративном отпуске для некоторых сотрудников почти на весь апрель. Причиной такого решения называют кризис в поставках электронных компонентов.

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada, Renault и Nissan, группа занимает треть российского рынка автомобилей.

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