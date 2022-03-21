«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в простой

Изменен график на дни с 23 по 25 марта в Ижевске и Тольятти. Они будут объявлены простоем с оплатой двух третей от среднего заработка.
«Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для «LADA Image» для сервисного и послепродажного обслуживания», — передает пресс-служба «АвтоВАЗа», ее цитирует газета РБК. (здесь будет ссылка?)
Ранее в компании сообщали о плановом корпоративном отпуске для некоторых сотрудников почти на весь апрель. Причиной такого решения называют кризис в поставках электронных компонентов.
«АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada, Renault и Nissan, группа занимает треть российского рынка автомобилей.