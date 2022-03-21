СМИ: аэропорт «Шереметьево» отправил часть сотрудников в вынужденный простой

Московский аэропорт «Шереметьево» отправил часть своих сотрудников в вынужденный простой из-за «критического снижения пассажиропотока». По данным СМИ, люди не выходят на работу с 16 марта. Речь идет примерно о 40% сотрудников.

В приказе, о котором рассказали профильный Telegram-канал и «Известия», называются причины: это санкции, закрытие воздушного пространства над рядом стран и уменьшение числа пассажиров из-за этого.

На период простоя людям планируют выплачивать две трети оклада по Трудовому кодексу. Отмечается, что они должны быть на связи в рабочее время. Ранее «Шереметьево» закрыл один из своих терминалов.

20 марта сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» также отправит в простой своих сотрудников, в том числе членов экипажей, пилотов и бортпроводников.