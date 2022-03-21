Зарубежные издательства останавливают работу с Россией

По меньшей мере девять зарубежных издательств приостановили работу с российским книжным рынком. Долю иностранных авторов в его совокупной выручке ранее оценили в 40%.

По данным «Коммерсанта», заявления о приостановке работы с Россией сделали крупнейший в мире издатель книг на английском языке Penguin Random House, а также Macmillan Publishers, Simon & Schuster, оптовый продавец Gardners, компании Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara. В «Альпина. Дети» сообщили, что новые договоры пока не заключает издательство Verlagsgruppe Oetinger, которому принадлежат права на серию «Приключения Огриков» Эрхарда Дитля.

Кроме того, с Россией прекращают работать иностранные писатели. Среди авторов, сделавших такие заявления, Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта и предприниматель Ричард Брэнсон.

Российские издатели говорят, что при расторжении контрактов читатели в стране не получат доступ к зарубежным новинкам. В «Эксмо-АСТ» доля зарубежных авторов составляет 20%. В портфеле «Альпины» их уже 70%. Часть зарубежных книг в совокупной выручке российского рынка оценивали в 40%.

Эксперты отмечают, что договор на издание книги обычно заключается на срок от пяти и более лет, и, в теории, их можно напечатать с запасом. В случае с электронным и аудиопроизведением права на выпуск прекращаются сразу по расторжении договора.

16 марта Российский книжный союз направил в правительство предложения по поддержке отрасли. Это освобождение авторов, переводчиков и иллюстраторов книг от НДФЛ и другие преференции.