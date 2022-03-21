Российские ритейлеры столкнулись со сбоями в поставках напитков из-за дефицита тары

Российские торговые сети сообщили о проблемах с поставками молока и соков. Причиной называют дефицит упаковки: картона и тетрапака, которые производятся из иностранного сырья, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, также появились проблемы с закупкой пленки из-за нехватки сырья. Информацию подтвердили два ритейлера и крупный производитель продуктов питания. По словам последнего, на заводе рассматривают возможность использования другой тары, «вплоть до бидонов». В себестоимости продукции упаковка, по оценке экспертов рынка, занимает 5%.

Представитель сети «Вкусвилл» заявил изданию, что сейчас продукция поступает в обычном режиме, но в будущем компания также ждет проблем из-за ограничений на поставки импортного сырья и тестирует российские аналоги.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут отменить Всероссийские проверочные работы в школах из-за нехватки бумаги.