Минобороны РФ заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры

Минобороны РФ готово открыть гуманитарные коридоры в Украине 21 марта, заявило ведомство. Там сказали, что в Мариуполе находятся 130 тыс. мирных жителей.

В МО сказали, что намерены организовать выход из города иностранцев и военных без оружия с 10 до 12 часов, а после этого начать пропуск гуманитарных колонн и мирного населения. В сообщении говорится, что коридоры должны будут действовать из Мариуполя в восточном и западном направлениях. Минобороны отмечает, что официальное обращение об этом направили «в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации», а их представители приглашаются для сопровождения этих действий.

При этом глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что Россия настаивает на получении официального письменного ответа Украины до 5 часов утра.