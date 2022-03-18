YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели

Видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube еще на неделе с 7 по 13 марта, но решение отложили из-за блокировки Instagram. Источник агентства, близкий к РКН, сообщил, что закрытия видеохостинга можно ожидать в ближайшие дни, возможно, уже сегодня.

Instagram был заблокирован как сервис Meta, компании, которую в России признали экстремистской. Заявление Генпрокуратуры о полном запрете ее деятельности на территории страны суд рассмотрит на следующей неделе.