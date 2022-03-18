Владимир Путин выступил на концерте в поддержку российских военных в «Лужниках»

В московских «Лужниках» на сцену концерта в поддержку действий России в Украине вышел президент Владимир Путин. Он сделал несколько заявлений.

В частности, Путин заявил, что цель «операции» в Украине — избавить людей Донбасса от геноцида. Он также отметил необычайное единение россиян, похвалил жителей Крыма, которые «поставили жесткий барьер на пути националистов», отметил, что Крым и Севастополь «надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором они находились», и процитировал Библию: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

После этого трансляция его выступления прервалась — возможно, записью пения Олега Газманова.

Ранее в «Лужниках» выступил, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил, что на Россию ополчились «полмира».

Концерты проходят в разных городах, они посвящены поддержке российских войск в Украине и восьмой годовщине «присоединения Крыма».