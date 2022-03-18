На митингах в поддержку «спецоперации» задерживают журналистов

В России задерживают журналистов на митингах в поддержку действий российских военных в Украине.

Как пишет ОВД-Инфо*, в Москве задержаны три сотрудника СМИ. Это журналисты SOTA Павел Иванов и Артем Кригер. Одного остановили утром на выходе из дома, второго — на станции метро по дороге на концерт. Также задержан главный редактор портала RusNews Сергей Айбиндер.

В Петербурге в автозаке оказались журналистка SOTA Ника Самусик, сотрудник MR7 андрей Швед, журналист «Коммерсанта» Александр Коряков и фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин. Всех задержали «для дачи объяснений».

В российских городах проходят концерты-митинги, посвященные «дню присоединения Крыма» и поддержке действий России в Украине.

*ОВД-Инфо внесено Минюстом в реестр НКО-иноагентов