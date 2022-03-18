RuTracker закроют для россиян даже в случае снятия блокировки

Платформа для скачивания пиратского контента RuTracker закроет доступ для россиян даже в случае, если Роскомнадзор уберет портал из реестра запрещенных сайтов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей сервиса.

Они заявили, что RuTracker не поддерживает «никакие действия российских властей». Платформа попала в список запрещенных в России в 2016 году, ранее суд вынес решение о ее пожизненной блокировке. 6 марта 2022 года СМИ сообщили, что сайт пропал из этого реестра.

Ранее на фоне событий в Украине работу в России приостановил стриминговый сервис Netflix, после чего в Госдуме предложили разблокировать RuTracker.