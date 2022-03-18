В Пскове проходят обыски у политиков и активистов

По ее данным, ОМОН пришел в квартиру политика в 6:20 утра. Шлосберга не было дома, его супруга вышла на связь только к 13 часам.

«Видеокамера на лестничной площадке над входом в нашу квартиру прекратила работу в 07:07:06. В приёмной начальника УМВД по Псковской области Алексея Викторовича Овсянникова депутату Артуру Гайдуку не предоставили никакой информации», — написал Лев Шлосберг в своем Telegram-канале.

«Новая» пишет, что обыски также прошли у других псковских активистов. Полиция изъяла технику у членов регионального совета «Яблока» Николая Кузьмина и его родителей, а также у Екатерины Новиковой.

По данным главы «Агоры» Павла Чикова, также полиция пришла к родителям Шлосберга, журналистам Денису Камалягину* и Светлане Прокопьевой, а затем и в офис местного «Яблока».

В партии полагают, что причиной стало уголовное дело о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в частности — жалоба на публикацию Telegram-канала «Гремячая башня». По словам Шлосберга, все постановления об обысках подписаны старшим дознавателям городского УМВД, без санкции суда. Он также отметил, что партия не имеет отношения к посту, на который пришла жалоба.

*Денис Камалягин — внесен в реестр СМИ-иностранных агентов.