Дворкович ушел из фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», сообщает РБК. Представитель Дворковича рассказал изданию, что тот сосредоточится «на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».

Ранее Аркадий Дворкович выступил против боевых действий в Украине и призвал к мирному урегулированию ситуации в интервью Mother Jones. Кроме того, Международная шахматная федерация, которую он возглавляет, временно отстранила спортсменов из России и Белоруссии.

После заявлений экс-политика секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его слова «национал-предательством», «поведением пятой колонны» и заявил, что партия «выступает за немедленное увольнение Дворковича».

Против боевых действий выступили также бизнесмены Михаил Фридман и Олег Дерипаска (позже он удалил свой пост в Telegram).