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Bloomberg: Shell прекращает покупку российской нефти и газа

08.03.2022

Нефтяной гигант заявил, что немедленно останавливает все закупки. Конгресс США готовит законопроект, который запретит импорт углеводородов из России

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