Рада приняла закон об изъятии российской собственности в Украине

Парламент Украины принял закон об основных принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады.

Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России. Решение будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства. Кабмин, в свою очередь, должен составить список объектов.

Помимо этого, парламент утвердил указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации на территории всех областей и Киева.

Депутаты также одобрили законы об ответственности за коллаборационизм, поправки об ужесточении ответственности за распространение «пропаганды государства-агрессора», преступления против нацбезопасности и мародерство.