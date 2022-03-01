Володин призвал шоу-бизнес «определиться до понедельника»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к представителям шоу-бизнеса. Он призвал их «определиться до понедельника» с позицией по происходящему в Украине.

Володин сослался на требования к Валерию Гергиеву за границей и заявил, что настал момент истины, когда Россия либо «преодолеет вызовы», либо «потеряет себя».

1 марта российского дирижера Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за то, что он не обозначил четко свою позицию по конфликту в Украине.

«Они хотели, чтобы он предал свою страну, поддержал НАТО и неонацистов?», — написал Володин в своем Telegram-канале. «В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине».

Днем ранее Володин заявил, что знаменитости, которые выступают против боевых действий в Украине — предатели.