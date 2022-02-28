Второй раунд переговоров между РФ и Украиной состоится в ближайшие дни

Россия и Украина 28 февраля провели первый раунд переговоров по урегулированию военного кризиса. Позже стало известно, что предстоит еще одна встреча после консультаций с лидерами стран.

Переговоры делегаций продолжались примерно пять часов. После этого представители российской стороны заявили о том, что были найдены «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Члены украинской делегации сообщили, что был определен «ряд приоритетных тем». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что российская сторона «к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы».

Второй раунд переговоров должен состояться в ближайшее время. Он пройдет на польско-белорусской границе.

По словам Владимира Путина, условия урегулирования ситуации таковы: «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса». Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.