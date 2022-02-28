Власти подтвердили гибель еще одного российского солдата в Украине

Глава Курской области сообщил о гибели в Украине еще одного российского солдата. Это сержант контрактной службы Андрей Ильин.

«Хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя», — написал Роман Старовойт в Instagram.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о смерти в Украине сержанта Константина Манджиева. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о гибели Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Власти называют происходящее в Украине «спецоперацией по нацификации» и «защитой Донбасса». Минобороны первые трое суток боев заявляло, что потерь в российской армии нет. Между тем, в сети появлялись десятки видео с погибшими в российской форме и сожженной техникой, а власти Украины сообщали о нескольких тысячах погибших со стороны РФ. 27 февраля Минобороны впервые заявило о потерях, не назвав число жертв.

28 февраля The New Times заблокировали в России. Сообщалось, что причиной стала заметка о потерях российской армии.