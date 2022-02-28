WP: Израиль избегает публичного осуждения России

Израиль опасается провоцировать Россию, при этом в стране зреет мощная низовая поддержка Украины. По данным The Washington Post, Тель-Авив избегает публично осуждать Москву.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил 27 февраля о том, что страна молится за благополучие граждан Украины. Он добавил, что в ближайшее время туда отправят 100 тонн комплектов для очистки воды, медицинских препаратов, палаток, одеял и других гуманитарных грузов. Кроме того, в воскресенье Беннет разговаривал с Владимиром Путиным и сказал ему, что Израиль готов помочь разрешить кризис. «Это связано с особым статусом Израиля и хорошими отношениями со всеми сторонами», — заявил политик.

При этом Беннет, пишет WP, избегает критики, а иногда даже упоминания России в связи с конфликтом. Издание отмечает, что Москва является главным сторонником президента Сирии Башара Асада, а эта страна при поддержке Ирана стала «перевалочной базой» для «Хезболлы». Иран и Россия, пишет издание, сблизились с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, а начало боев в Украине совпало по времени с «финишной чертой» переговоров по ее возобновлению.

После того, как глава МИД Израиля Яир Лапид осудил нападение на Украину, Москва выразила недовольство, а посольство России заявило, что продолжит военную координацию с Израилем по Сирии. После этого украинское диппредставительство призвало «к вербовке израильтян, желающих участвовать в боях против российского агрессора», но затем удалило сообщение.

Сейчас в Украине находится 6 тыс. граждан Израиля, и сейчас они говорят о том, что их родина не может оставаться в стороне, пишет WP. Организация «Израильские друзья Украины» ранее призвала премьер-министра страны продать Киеву систему ПРО «Железный купол». Портал Ynet сообщал неделю назад, что сделку заблокировали из-за беспокойства чиновников по поводу отношений с Россией.

Тем временем, медики Израиля оказывают помощь беженцам из Украины, телефонные компании дают им возможность бесплатно связаться с семьями, а технологические компании эвакуируют украинских сотрудников. На выходных тысячи жителей прошли по Тель-Авиву, призывая к прекращению военных действий. Русский паб «Путин» в Тель-Авиве снял вывеску, а его владелец заявил, что не хочет «никаких связей с оккупантами».