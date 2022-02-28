The Times: в Киеве находятся более 400 наемников ЧВК Вагнера

Кремль отправил в Киев более 400 наемников ЧВК Вагнера, пишет The Times. Их задача —убить президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, а также «подготовить почву для захвата власти Москвой».

Газета сообщает, что наемников прислали из Африки пять недель назад, пообещав организаторам солидную оплату. Власти Украины получили эту информацию в субботу 26 февраля и после этого ужесточили условия комендантского часа. Нарушителей правила будут признавать «членами разведывательно-диверсионных групп врага».

ЧВК Вагнера связывают с «поваром Путина», бизнесменом Евгением Пригожиным. К нему также относят «фабрику троллей», которая включает несколько изданий и людей, хвалящих власти за деньги в соцсетях.