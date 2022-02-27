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Турция решила закрыть свои проливы для военных кораблей РФ

27.02.2022

Власти страны назвали происходящее в Украине войной

Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для российских и украинских военных кораблей. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Как передает Cumhuriyet, он сказал, что Россия ведет в Украине войну. «Изначально это была атака со стороны России, мы со специалистами, военными и юристами ее оценивали. Сейчас это превратилось в войну», — заявил политик.

Чавушоглу добавил, что военные суда России и Украины могут пройти через турецкие проливы для возвращения в свои основные порты. Босфор и Дарданеллы закрываются по конвенции Монтрё. Она предписывает запрет на проход сторон через эти проливы, если Турция не участвует в войне.

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