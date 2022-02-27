Юристы и адвокаты выступили против войны в Украине

Российские юристы выступили против «специальной военной операции» в Украине. Письмо подписали адвокаты, нотариусы, юристы и судьи.

«Мы каждый день применяем право и защищаем интересы граждан и юридических лиц, чтобы справедливость восторжествовала. Но защищаем мы эти права, руководствуясь письменными правилами и процедурами, защищаем цивилизованно, основываясь на законе», — говорится в обращении.

Авторы открытого письма говорят, что конфликты нельзя разрешать применением силы, так как это приводит к насилию на всех уровнях общества.

В 22:00 МСК письмо подписали более 1600 человек.