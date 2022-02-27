Кличко: Киев окружен

Киев окружен, эвакуация жителей невозможна, заявил мэр города Виталий Кличко. Сообщение передает Associated Press.

По словам Кличко, все выезды из Киева сейчас заблокированы. Он также сообщил, что к вечеру 27 февраля в столице Украины погибли девять мирных жителей, в том числе ребенок. Кроме того, минувшей ночью были убиты шесть российских диверсантов, заявил мэр Киева.

Кличко добавил, что город находится на пороге гуманитарной катастрофы: электричество, вода и отопление в домах есть, но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств.

25 февраля сообщалось, что ночью российская армия будет штурмовать Киев. Этого не случилось, на следующий день стало известно о локальных боях в городе.