Переговоры РФ и Украины перенесли из Гомеля на белорусско-украинскую границу

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

«Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — говорится в сообщении.

Ранее Киев выступал против проведения переговоров на территории Белоруссии.

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