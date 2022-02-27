Власти РФ впервые сообщили о гибели российского военного в Украине

«С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса», — написал у себя в Instagram Сергей Меликов.

Минобороны с самого начала «спецоперации» не сообщает о возможных потерях российских войск.

О гибели Гаджимагомедова ранее узнало издание «Агентство». По его информации, военнослужащий был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. Его смерть подтвердила журналистам его сестра Луиза Абдурахманова. Другая родственника рассказала, что офицера похоронили 26 февраля.

Фото: Instagram Сергея Меликова