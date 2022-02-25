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Baza:10 тысяч сотрудников Росгвардии Чечни готовятся вылететь в Украину

25.02.2022

Соответствующие указания отданы  главой республики Рамзаном Кадыровым

Вот что пишет BAZA: После пятничной молитвы около 10 тысяч сотрудников местной Росгвардии собираются выезжать на Украину по личному приказу Рамзана Кадырова. Подобные подразделения еще называют "окно-дверь". Это сленговое выражение, оно означает, что сотрудники должны зачищать здания и действовать в условиях городского боя. По данным Базы, на Украине уже находятся 2 тысячи сотрудников батальонов "Юг", "Север" и "ОМОН". Ранее перед ними была поставлена задача попасть в Мариуполь. Но вчера недалеко от города был взорван мост и, по словам источника Базы, "произошла небольшая заминка".

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