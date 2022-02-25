Лавров о цели вторжения: освободить украинцев от гнета

Об этом Сергей Лавров заявил на встрече с представителями министерств иностранных дел недавно признанных Москвой ДНР и ЛНР.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — сказал глава МИД.

Он также повторил обвинения в адрес «киевского режима», который, по утверждению Лаврова, встал на путь русофобии и геноцида жителей Донбасса.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину, назвав это специальной военной операцией, цель которой — «демилитаризация и денацификация Украины».

Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию и разорвал дипломатические отношения с Россией.

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