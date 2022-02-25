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CNN : президент Украины Владимир Зеленский и его жена — главный предмет охоты

25.02.2022

По данным репортеров телекомпании Зеленский по-прежнему находится в столице страны, но перемещен в специальный бункер. Источники NT в Киеве сообщают о стрельбе в жилых районах города

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