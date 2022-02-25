AP: российские войска на окраинах Киева

Российские войска вышли на окраины Киева, пишет Associated Press. По данным издания, после утренних взрывов в правительственном квартале была слышна стрельба.

Утром 25 февраля Украина заявила, что в столице страны замечена диверсионная группа. Их видели примерно в 5 км к северу от центра Киева. Также сообщалось, что российские силы захватили несколько машин ВСУ и обмундирование, и могут проникнуть в город под видом украинских солдат.

О том, что российские военные вошли в Киев, также пишет Znak.com. В Telegram-каналах появляются видеозаписи, на которых убитых в украинской форме называют переодетыми русскими военнослужащими.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев «может оказаться в осаде». AP называет атаку РФ на Украину крупнейшей наземной войной в Европе со времени Второй мировой. Издание цитирует президента Украины Владимира Зеленского, который призвал мировых лидеров ввести более жесткие санкции против России. «Если вы не поможете нам сейчас, завтра война постучит в вашу дверь», — заявил он.

По данным AP, войска перебрасывают к Киеву из нескольких восточных районов Украины, Белоруссии и Крыма. Местные жители собрались на станциях метро и в подвалах жилых домов. «Россия заявила, что не нацелена на города, но журналисты видели разрушения во многих жилых районах, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минимум три человека пострадали при попадании ракеты в жилой дом», — пишет AP.

Фото: AP