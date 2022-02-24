СК и прокуратура Москвы предупредили о «последствиях» участников антивоенных акций

«В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщается в Telegram-канале столичного надзорного органа. Прокуратура «предостерегает о негативных последствиях» участия в акциях против войны в Украине.

С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет России «в связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой».

«Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», — говорится в заявлении.

Как пишет «Новая газета», в Москве сегодня задержали правозащитницу Марину Литвинович. Ранее она призвала россиян выйти на акцию против «спецоперации» в Украине. По информации издания, в разных городах России задержаны десятки участников антивоенных акций.