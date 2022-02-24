«Харьков — прилетало, Кривой Рог — прилетало, Одесса — прилетало»

Украина с самого утра живет в условиях войны. Вторжение, о котором так долго предупреждали, и которое высмеивали пропагандисты, случилось. Сейчас реальность в населенных пунктах страны — это звуки взрывов и очереди на АЗС и в сторону границы. Жители нескольких городов рассказали The New Times, что происходит сейчас вокруг них.

«Говорят, российские солдаты технику оставили где-то и ушли, не захотели с нами воевать», — говорит Андрей. «А ваши говорят, это украинцы побросали и убежали».

Около 14:00 МСК Telegram-каналы распространили новость о десятках вертолетов в Гостомеле менее чем в 10 километрах от Киева. Жители украинской столицы комментируют происходящее емким непечатным словом. Им и самим сейчас несладко.

«Самолёт пролетал какой то, но непонятно, какого назначения. Громкий взрыв рядом был, огня не видели. Очереди в магазины, в банкоматы, многие уезжают из столицы. Сады, школы закрыли, детки дома. Хотел заправить машину, но все сейчас хотят того же, в очереди стоять очень долго. За что больше всего страшно — удара с воздуха. Он неконтролируемый и в условиях спальных районов сами понимаете, что будет. Сложно объяснять ребенку, почему надо отойти от окна и не играть возле него», — рассказал киевлянин Владимир.

Утром 24 февраля Znak.com сообщил, что, судя по онлайн-картам, автомобильные очереди на выезд из Киева начинаются местами во дворах жилых домов. Заторы собрались на границе Украины с Польшей, самые серьезные — в Гребенне, Старовойтове и Краквоце. В сети публикуют видео пробки с дороги к границе с Словакией. С границы с Белоруссией в тот момент шли другие новости: погранслужба Украины сообщала о попытке перехода через нее военной техники и действии там авиации.

По словам очевидцев в Украине, к середине дня взрывы были слышны в Харькове, Кривом Роге и Одессе. «Все по стратегическим объектам, но попадает и на промышленные склады», — говорят они. Жители Сумской области говорят о российской бронетехнике на улицах. В Вышгороде в 20 километрах от Киева люди с верхних этажей наблюдают за военными действиями и выкладывают видеозаписи в интернет.

«Как я понял, основная цель – точечно разбить все склады оружия», — говорит житель Киева. Позже стало известно о разрушении жилого дома в Чугуеве и гибели ребенка при обстреле военного аэродрома.

«У нас какой-то ужас и сюр. Никто не ожидал, что такое возможно в принципе», — публикует пользовательница Instagram сообщение от своей подруги из Киева. «Проснулись рано утром от звука сирены. Потом были такие глухие звуки взрывов. Как оказалось, это бомбили аэропорт Жуляны. От нас он недалеко. Пытаемся взять себя в руки, собираем вещи и будем уезжать на дачу».

Еще один житель Украины «после первых взрывов просто взял и поехал на запад, не зная куда. У матери возле аэропорта бомбили». Жительница Харьковской области Лариса днем 24 февраля сообщила, что в городе было спокойно. В 5 часов утра в 20 километрах от Чугуева, где находится военная база, были слышны взрывы. Люди с утра пытаются выехать из города на запад, школы и другие учреждения закрылись. В Twitter с одинаковой периодичностью появляются как фотографии «захваченных в плен украинских солдат», так и видеозаписи «расстрелянной колонны российской армии». Многие сообщения не подтверждаются, и, пока пользователи пытаются «настроить фильтр» и понять, чему верить, Роскомнадзор требует от российских СМИ давать новости о войне только со ссылкой на официальные источники.

Тревожных новостей в связи с происходящим хватает и в России, хотя, конечно, тут их несоизмеримо меньше. «Комитет солдатских матерей» сообщил «Агентству», что с начала недели его телефоны обрывают матери призывников, говорящие о том, что их сыновей с боевым оружием отправляют к границе с Украиной, заставляя подписывать контракт. Тех, кто отказывается, вписывают без их согласия, сообщили там. Telegram-канал «Можем объяснить» рассказал о добровольно-принудительном призыве на военную службу третьекурсников петербургского медицинского университета им. Павлова — эта информация не подтверждена.

В крупных городах созывают людей на антивоенные митинги, полиция задерживает тех, кто выходит на пикеты. Несмотря на цифры ВЦИОМ о поддержке признания ДНР и происходящего, все, чем заполнены сегодня ленты соцсетей — слова «Нет войне».