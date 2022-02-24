Эксперт: в Киеве разорвалась российская авиационная ракета

Эксперт опознал обломки боеприпаса на Васильковской улице в Киеве как российскую противорадиолокационную авиационную ракету. Об этом он сообщил в Twitter.

Выводы о вооружении сделал старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роберт Ли. По его словам, речь идет о ракете Х-31П или Х-31ПД.

Conflict Intelligence Team сообщает, что согласна с этой идентификацией. Также исследователи пишут, что на видеозаписях «обстрела со стороны Приднестровья», распространяемых в социальных сетях, скорее всего, зафиксирован пуск крылатых ракет «Калибр» с кораблей, расположенных в Черном море.