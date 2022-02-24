Глава комитета Бундестага по иностранным делам поддержал отправку оружия в Украину

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Ретген заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.

«Я был против поставок оружия, чтобы сохранить каналы связи с Москвой открытыми. Теперь это закончилось, главное сейчас — защита», — написал он в Twitter.

Ранее власти Германии отказались отправлять оружие в Украину и заблокировали отправку немецкого вооружения из Эстонии. The Guardian отмечает, что Ретген не входит в правящую коалицию страны и отмечает, что это сообщение — «явный признак дебатов, которые, несомненно, теперь обострятся в Берлине».