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В ЛНР началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

21.02.2022

Указ подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник

«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации региона.

Ранее Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Им запретили выезд за пределы ЛНР. О всеобщей мобилизации также объявили власти ДНР.

18 февраля главы самопровозглашенных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, объяснив это угрозой наступления ВСУ. Киев отрицает планы вторгнуться в мятежный регион.

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