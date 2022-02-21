В ЛНР началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации региона.

Ранее Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Им запретили выезд за пределы ЛНР. О всеобщей мобилизации также объявили власти ДНР.

18 февраля главы самопровозглашенных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, объяснив это угрозой наступления ВСУ. Киев отрицает планы вторгнуться в мятежный регион.