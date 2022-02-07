«Условное обязательство» и попытка договориться

Зарубежная пресса уделила много внимания несовпадению слов Эммануэля Макрона с официальной позицией Кремля. После встречи с Владимиром Путиным французский президент заявил журналистам, что его российский коллега готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины. Financial Times со ссылкой на французских чиновников сообщала, что в «сделку» входят вывод российских войск из Белоруссии после окончания учений и отказ от новых «военных инициатив» со стороны Москвы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков спустя несколько часов заявил, что это не так. Он добавил, что войска и так уйдут из Белоруссии 20 февраля, сказав, что никто и не планировал их там оставлять.

Между тем, пишет Bloomberg, чиновник из французского правительства анонимно рассказал, что ситуация может измениться. Обязательство Путина, о котором писала FT, он назвал «условным». Издание отмечает, что Россия собрала на границе с Украиной уже около 130 тыс. военнослужащих и технику.

«В то время, как помощники Макрона пытались изобразить его ключевой фигурой в отношениях Запада с Путиным, его визит в Москву внес путаницу в общую картину», — пишет Bloomberg о противоречивых заявлениях сторон. Агентство также отмечает, что одна из целей французского президента — быть переизбранным в апреле, и для этого нужно показывать результаты работы.

Bloomberg пишет, что во время поездки в Москву французский президент говорил о «финляндизации» Украины как о том, что может ослабить напряженность в регионе. Речь идет о сотрудничестве двух нейтральных друг к другу стран, «старшего» и «младшего брата», независимых друг от друга. Это отсылка к влиянию СССР на Финляндию во время холодной войны, которая отказалась от участия в НАТО. На сегодняшней пресс-конференции, отмечает издание, Макрон заявил уже о том, что не упоминал этот термин.

Путин использовал пятичасовую встречу с Эммануэлем Макроном для того, чтобы по-прежнему заставлять мир гадать о его намерениях, — сообщает NYT. Газета уделила много внимания сообщению FT и отметила, что российский президент добился того, чтобы западные лидеры обратили внимание на его требования о нерасширении НАТО. «Но неясно, будет ли этого внимания достаточно для удовлетворения Путина», — говорится в материале. Газета пишет об опасениях аналитика, что вся эта дипломатия нужна только для того, чтобы выиграть время для подготовки нападения.

Об этом, пишет The Washington Post, говорит и Вашингтон, подсчитывая количество жертв и сроки падения правительства Украины в случае вторжения. Издание отмечает, что Россия также настаивает на выполнении Минских соглашений 2015 года, и обвиняет Киев в нежелании следовать им. Украинские чиновники, пишет WP, давно критикуют эти соглашения и требуют их переработки.

The Guardian называет высказывания Эммануэля Макрона после разговора с Путиным «тревожным звоночком». Издание пишет, что французский президент, вроде бы, придерживался сценария, согласованного по НАТО, но все спутали «его особый взгляд на Россию как на европейскую нацию и возвышенные разговоры о гарантиях безопасности». Так, издание обратило внимание на фразу «нет безопасности для европейцев, если нет ее для России», и на высказывание о том, что Макрон против «прошлых ошибок касательно сфер влияния». Впрочем, пишет The Guardian, на пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что новые правила не должны создаваться путем отмены права государств на вступление в НАТО (чего добивается Москва).

В конце концов, пишет издание, Макрон «может обнаружить, что не только абсурдно большой стол Путина так сильно разделяет Россию и Запад».

Как отмечает Le Figaro, Киев наверняка обеспокоили заявления о «финляндизации» Украины. Не исключено, пишет издание, что Макрон и правда размышляет о недопуске Украины в НАТО как о подходящей идее. К тому же неясно, обсуждалось ли это на встрече с Путиным или на консультациях с союзниками.

Как пишет The Guardian, после поездки Макрона в Москву глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его правительство не откажется от права Украины делать свой выбор в области безопасности и не вести переговоров с сепаратистами. Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой будут обсуждаться «сигналы», привезенные Макроном из Москвы.

Перед переговорами в Москве британский премьер Борис Джонсон опубликовал статью в The Times, говоря, что Россия добивается прямо противоположного целям, которые декларирует. Из-за действий Кремля, пишет он, США, Франция, Италия и другие союзники уже отправляют войска на восточные границы НАТО. Политику России Джонсон называет «дипломатией запугивания» и говорит, что ее нельзя вознаграждать и поощрять.

Как сообщалось ранее, в Киеве президент Франции провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. По их итогам Эммануэль Макрон заявил, что Украина готова выполнять минские соглашения и назвал это единственным путем, «который позволит идти к устойчивому миру». Прийти к компромиссу с Зеленским удалось в пять раз быстрее, чем с Путиным – всего за час.