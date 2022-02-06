Российская сборная на открытии зимних игр-2022 в Пекине.Фото: ТАСС
Во время трансляции, которую на российские экраны транслировал государственный канал Россия 1, россияне так и не увидели российского президента.
Позже кремлевский пул распространил фото Путина, сидящего в одиночестве в выделенном для него секторе. В интернете эта фотография быстро получила название "Осень патриарха" — аллюзия к знаменитому роману Габриэля Гарсиа Маркеса , посвященного абсолютной власти.
Если верить фотографиям со стадиона, то российский президент был единственным, кто сидел без маски во время церемонии открытия зимних игр-2022. Лидер Китая, председатель Си Цзиньпин, снял маску только для того, чтобы произнести слова приветствия спортсменам.
Утром того же дня Путин и Си провели переговоры, в результате которых было принято Совместное заявление.
Российская команда выступает на олимпиаде без государственных символов — флага и гимна, так как стране с 2015 года запрещено участвовать в Олимпийских играх в результате расследования ВАДА, всемирного антидопингового агентства, которое уличило российское государство в том, что под его недремлющим оком российские спортсмены использовали допинг.
Однако, Международный олимпийский комитет решил не наказывать самих спортсменов, которые не были уличены в использовании запрещенных медикаментов. Именно поэтому российская сборная идет под флагом Российского олимпийского комитета, но символики самой России — флага и гимна — на Олимпиаде нет.
Гала-концерт открытия Зимних Олимпийских игра в Пекине, 4 февраля 2022 г. .