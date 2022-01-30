NYT: Санкции США против России угрожают стабильности мировой финансовой системы

«Быстрая и жесткая» реакция, которую обещали американские власти в случае вторжения России в Украину, может поставить под угрозу стабильность глобальной финансовой системы, пишет The New York Times. Кроме того, Москва в ответ может остановить поставки углеводородов Западу или начать кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Так, Эдвард Фишман, бывший эксперт по санкциям Госдепартамента США, считает, что жесткие ограничения обязательно повлияют на жизнь простых россиян. Это, в свою очередь, создаст внутреннее недовольство действующей властью, уверен эксперт.

По мнению аналитиков, санкции могут привести к росту цен на еду и одежду в России, к обвалу рубля и фондовых рынков, сокращению пенсий и сбережений. Бывший зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко назвал возможные ограничения катастрофой для российского финансового рынка.

В то же время Мария Снеговая из Университета Джорджа Вашингтона полагает, что жесткие санкции приведут к подорожанию нефти и газа, из-за чего подскочит инфляция, в том числе в США. Там она уже достигла максимума за последние годы, что сдерживает действия Белого дома.

По информации Bloomberg, США и Евросоюз почти согласовали санкции на случай вторжения России в Украину. Ожидается, что они затронут рефинансирование российского госдолга, финансовые организации, близких к руководству России физических и юридических лиц, а также ключевые товары и сферы экономики РФ.