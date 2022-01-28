Politico: сенаторы США готовят двухпартийный проект санкций против России

Демократы и республиканцы в Сенате США близки к тому, чтобы прийти к соглашению по санкциям в отношении России в случае вторжения в Украину. Компромисс может выразиться в законопроекте от обеих партий, пишет Politico.

По данным издания, текст находится в разработке, группу возглавляют четыре демократа и четыре республиканца. Источники Politico, участвовавшие в переговорах, сообщили, что в компромиссный документ входят обязательные секторальные санкции в случае вторжения в Украину и некоторые ограничения немедленного действия. В частности, сенаторы намерены увеличить помощь США Украине в области безопасности, борьбы с киберугрозами и пропагандистскими кампаниями.

Источники издания говорят, что компромиссным может стать законопроект о ленд-лизе республиканца Джон Корнина и демократа Бена Кардина. Документ дает право США бесплатно поставить Украине военную технику под обещание вернуть деньги позже. Аналогичные действия были предприняты США во время Второй мировой войны, когда оружие и продовольствие поставлялось СССР, Великобритании и другим странам.

Также в Сенате идет работа над санкциями в отношении газопровода «Северный поток-2». Источники Politico считают, что этот документ также может получить поддержку обеих партий.

В декабре почти все сенаторы от Республиканской партии США проголосовали за санкции в отношении трубопровода, но в середине января демократы выступили против документа. Республиканская партия выступает за ввод ограничений против России до того, как произойдет возможное нападение на Украину. Демократы — за санкции только в случае вторжения.