Полиция подтвердила арест бывшего сотрудника американского посольства

Полиция официально сообщила об аресте бывшего сотрудника посольства США в Москве. ОНК нашла его в СИЗО в декабре.

Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево летом 2021 года. Управление МВД на транспорте по ЦФО сообщило, что на его багаж среагировали служебные собаки, после чего в сумках обнаружили марихуану и гашишное масло. В ведомстве считают, что Фогель мог использовать свой дипломатический статус для организации поставки наркотиков в Россию.

После работы в посольстве США в Москве Фогель преподавал в англо-американской школе. В МВД утверждают, что он мог поставлять запрещенные вещества учащимся этого учреждения. По уголовному делу экс-сотруднику посольства грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале декабря 2021 года сотрудники ОНК обнаружили Фогеля в СИЗО-5 Москвы. Им он рассказал, что был арестован после задержания в Шереметьево. Фогель настаивает, что марихуана, которую у него нашли, была медицинской, и об этом говорит выписка врача в его медкарте. Препарат прописали ему для облегчения болей после операции на позвоночнике.