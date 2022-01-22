СМИ сообщили о скором визите главы МИД Великобритании в Россию

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — приводит «Интерфакс» слова своего дипломатического источника.

Трасс была назначена министром иностранных дел Соединенного Королевства 15 сентября 2021 года.

17 января Москву посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. После переговоров с Сергеем Лавровым она заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, но не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.